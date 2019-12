De top 10 van 2019 - "Nina Derwael warmt op in het goud om concurrentes te intimideren"

Niet alleen onze turnspecialistes hebben vol bewondering naar de elegante oefening van Nina Derwael gekeken, ook andere commentatoren zijn vol lof voor de wereldkampioene.

Michel Wuyts: "Weet je waarom ze verbaast? Omdat ze dat uiteindelijk niet doet. Er hangt al zo’n verwachtingspatroon rond Derwael dat ze niet zal falen. Daar heb ik onwaarschijnlijk veel respect voor."

"Ik kijk met veel liefde voor het gracieuze. Derwael heeft haar lengte mee, maar beheers die maar eens aan dat aartsmoeilijke toestel. En niet alleen haar lichaamsbeheersing is zo fenomenaal, ook haar mentale beheersing is uitmuntend. Met die combinatie overheerst ze."

Carl Berteele: "Aan de top blijven is een grote uitdaging en daar slaagt Nina Derwael met verve in. Met je eerste wereldtitel verras je iedereen. Bevestigen is zoveel moeilijker, chapeau. Wat een koelbloedigheid straalt ze ook uit."

Maarten Vangramberen: "Nina Derwael volgt zichzelf op als wereldkampioene en dat als allerlaatste in haar finale. Iedereen in de zaal wist dat zij de topfavoriete was. Ze kon alleen maar falen, maar ze maakt geen enkele fout. Ongelooflijk."

"Ik heb een keer geprobeerd om zo’n rondje te draaien. Ik ben halfweg geraakt en het deed ongelooflijk veel pijn ook (lacht)."

Eddy Demarez: "In turnen ligt het niveau ontzettend hoog. Dat maakt het extra moeilijk om bij de wereldtop te geraken. En dan bevestigt Nina Derwael met haar stalen zenuwen dat zij de allerbeste is in haar discipline. Fenomenaal vind ik dat voor een Belgische."