De top 10 van 2019 - "Het vermogen van Remco Evenepoel ligt crimineel hoog"

Klokslag middernacht vieren we de start van het nieuwe jaar. Eerst blikken we met onze commentatoren nog één keer terug op 2019. Het wielerfenomeen Remco Evenepoel heeft volgens hen voor dé sportprestaties van het jaar gezorgd. "En hij is nog maar 19", klinkt het in koor.

De 10 van 2019: De ontbolstering van Remco Evenepoel

"Het ultieme teken van de hoop die wij koesteren"

Ritwinst en eindwinst in de Ronde van België, winst in de Clasica San Sebastian, Europees kampioen tijdrijden, vicewereldkampioen tijdrijden, winnaar van de Kristallen Fiets en Sportman van het Jaar: Remco Evenepoel (19) deed de monden van onze commentatoren in zijn debuutjaar keer op keer openvallen van verbazing. "Dat Remco op 1 staat is het ultieme teken van de hoop die wij koesteren sinds 1976", vindt Michel Wuyts. "Toen won Lucien Van Impe als laatste Belg de Tour. Er is een enorme drang naar iemand die de wereld van de koers naar zijn hand zet en die hebben we nu ontdekt. Alleen is hij nog maar 19 jaar." "Ik had dit niet verwacht", stelt onze wielercommentator. "Ik was de eerste die opperde om nog een jaar bij de beloften te rijden, maar dat deed hij niet en ik dacht dat hij daar een prijs voor zou betalen." "Maar Evenepoel is een uitzonderlijk fenomeen met een uitzonderlijk hoge basissnelheid, een vermogen dat crimineel hoog ligt en een uithoudingsvermogen waar de rest van zijn leeftijdsgenoten bijlange na niet aan kan tippen."



"Waren hem aan het beschermen tijdens de uitzending"

Het begint allemaal in de Ronde van België. Daar pakt Remco Evenepoel zijn eerste overwinning bij de profs. Geen 2 maanden later laat de youngster helemaal van zich spreken na zijn zegetocht in de Clasica San Sebastian. Ruben Van Gucht beleefde het als commentator op de eerste rij. "In de Clasica San Sebastian zit je altijd met een Tourblues", vertelt hij. "Je gaat dan in de cabine zitten met het gevoel: "Ze zullen ons heel hard moeten verrassen willen we even ver achteruit geduwd worden als in de Tour."" "Eerst dachten we dat Evenepoel gelost was, maar dan is hij plots terug en haalt hij drinkbussen voor zijn ploegmaats." "Toen Evenepoel aanviel op het vlakke en aan de voet van de laatste klim begon, keken cocommentator José De Cauwer en ik met ongeloof naar elkaar. Als hij zijn metgezel Skujins dan bergop achter zich liet, wisten we het eigenlijk al." "We waren hem in ons commentaar nog aan het beschermen en de kijkers aan het beschermen, mocht het toch nog mislopen. Maar dat gebeurde niet."

"WK-zilver heeft het meest verbaasd"

En dan moeten zijn impressionante tijdritten op de grote kampioenschappen nog komen. Op het Belgisch kampioenschap in juni werd Remco Evenepoel nog 3e, maar op het EK in Alkmaar schiet hij meteen de hoofdvogel af. Kris Meertens (atletiek- en basketbalcommentator): "Dat EK-podium was voor mij een geweldig beeld: die kleine jongen tussen die gigantische reuzen. Hij stond op het hoogste schavot en was nóg niet groter dan de mannen naast hem." "Je vraagt je af waar hij die kracht vandaan haalt om die mannen achter zich te laten. Dat een jongen van 19 dat al kan, vind ik ongelooflijk. Evenepoel is simpelweg een fenomeen."

Op het WK tijdrijden in Yorkshire maakt Evenepoel zowaar nog meer indruk. De regenboogtrui moest de jongeling van Deceuninck-Quick-Step nog aan Rohan Dennis laten, maar het zilver was wel voor hem.

Michel Wuyts: "Dat vond ik nog straffer dan de Clasica San Sebastian. Als je ziet wie hij in die tijdrit achter zich laat. Dat kan je niet hoog genoeg inschatten. Daar is Christophe Vandegoor het roerend mee eens. "Die prestatie heeft mij het meest verbaasd", stelt onze radiocommentator. "Dat zilver is misschien wat onderbelicht gebleven. Hij is daardoor nu al zeker van de Olympische Spelen, dat zegt alles."

"Wat kunnen we voorts nog zeggen over Evenepoel? Je ziet natuurlijk wat je ziet. En het is het niet alleen doen, maar ook nog eens met panache en met uitstraling. Dat is toch iets om te koesteren."

"Evenepoel wil gewoon de Ronde van Frankrijk winnen"

Wat is onze verslaggevers naast de fiets vooral bijgebleven van het supertalent? "Dat hij bescheiden is in zijn manier van doen", vindt Eddy Demarez (voetbal- en hockeycommentator). "Denk maar aan hoe hij Gilbert hielp na zijn val op het WK." "Het is mooi dat hij op deze jonge leeftijd al zulke mooie dingen laat zien. Je kan bijna niet wachten tot het wielerseizoen weer begint en tot de nieuwe straffe stoot die hij uit zijn jonge "tikketakketokkebeentjes" gaat schudden." "Evenepoel is heel volwassen in zijn taalgebruik", merkt Christophe Vandegoor op. "Zijn maturiteit vind ik knap, iedereen wil iets van hem, maar hij gaat daar heel goed mee om." "En hij weet heel goed wat hij wil. Evenepoel wil gewoon de Ronde van Frankrijk winnen. Dat is nog niet uitgesproken, maar dat is zo klaar als een klontje." "Let wel, Evenepoel maakt deel uit van een formidabele generatie", pikt Michel Wuyts in. "Er zijn er een paar die hem dicht benaderen. Bernal staat er al, net als Pogacar. We staan voor een wissel van de macht in het wielrennen", stelt onze Tourcommentator.