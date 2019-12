De top 10 van 2019: "Oude vos" Philippe Gilbert verovert zijn 4e monument

De 10 van '19: Philippe Gilbert wint Parijs-Roubaix

"Gilbert lacht angst op piste weg"

"Ik ben blijven vrezen voor verlies tot op de wielerbaan, want zijn metgezel Nils Politt heeft een verleden als pistier. Het is en blijft een vak apart. Op een piste word je toch wat bevangen door angst, maar Philippe Gilbert lacht dat weg. Hij laat de zege niet schieten."

"Dat had ik niet voor mogelijk geacht", opent Michel Wuyts. "Zijn kleinste kans op winst in de monumenten lag in Roubaix, omdat hij niet helemaal die typische structuur heeft van een kasseivreter."

"En dat op die leeftijd"

“De sluwe oude vos Philippe Gilbert rijdt iedereen de vernieling in, bovendien op een terrein waarop hij weinig gepresteerd had. En dat op die leeftijd, straf!"

"Wij volgden dat weekend Deceuninck-Quick Step voor een reportage", doet reporter Sammy Neyrinck zijn verhaal. "Met die ploeg gebeurt er altijd iets in Roubaix. En dat was ook nu weer het geval."

"Hij volgde ons op de E17"

"Ik stond op de piste van Roubaix en moest Philippe Gilbert ‘s avonds nog zien te strikken voor een gesprek in Sportweekend. Dat was geen sinecure", vertelt Ruben Van Gucht, "maar uiteindelijk kregen we hem te pakken in de oude en mythische douches."

"Daar stond hij dan, nog altijd in zijn wedstrijdoutfit, met een biertje in zijn hand, in de douche met het naamplaatje van Tom Boonen. Hij had enorm afgezien op zijn fiets en toch nam hij zijn tijd en bleef hij joviaal."

"Iets later bewees hij dat nog een keer. Voor Extra Time Koers wilden we een gesprek opnemen met zijn nieuwe vriendin in de auto. Zij zag het niet meteen zitten, maar Philippe kreeg haar overtuigd."

"Met een opmerkelijk tafereel: wij spraken met haar in onze auto en Gilbert, de winnaar van Parijs-Roubaix, volgde achter ons op de E17 (lacht)."