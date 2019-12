De 10 van 2019 - "Wout van Aert klopt Elia Viviani in de Tour, pure magie"

De 10 van '19: Wout van Aert sprint naar ritzege in de Tour

"Ogen vol ongeloof"

"Het mooiste is wanneer iets gebeurt wat je vooraf nooit verwacht", blikt Michel Wuyts terug. "Ik had nooit durven te hopen dat Wout van Aert een sprint zou winnen in de Ronde van Frankrijk. Hij had het al een keer gedaan in de Dauphiné, maar dat is een ander niveau."

"Na een zware etappe met waaiers in het slot bewijst Van Aert dat hij over veel power en een verschrikkelijk hoog vormpeil beschikt. En hij droogt de beste man, Elia Viviani, af."

"De verwondering wordt ook nog eens in de verf gezet door de Italiaan zelf. "Dit kan toch niet", lees je af in zijn ogen vol ongeloof."

"Dat is magie. En dan voel je ook dat geluk als commentator, dan word je chauvinist. We zijn toen gaan rechtstaan in onze cabine en dat is nog niet zo vaak gebeurd."

"We deden het een keer toen Van Avermaet olympisch kampioen werd. José De Cauwer en ik moeten samen 130 jaar zijn, maar we waren zo blij als kinderen. Dat hadden we nu ook."