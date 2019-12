De top 10 van 2019 - "Emma Meesseman, de Michael Jordan van het Belgische basketbal"

2019 is bijna afgelopen. Samen met onze commentatoren blikken we terug op het sportjaar, een jaar waarin basketbalspeelster Emma Meesseman uitblonk in Rusland, op het Europees kampioenschap en ook nog eens in de Verenigde Staten. Kris Meertens: "Ze is nog completer dan Ann Wauters."

De 10 van 2019: Emma Meesseman schittert in Amerika

"Mee de kleedkamer in"

Basketbalspeelster Emma Meesseman heeft zichzelf weer overtroffen. In de Verenigde Staten loodste ze Washington naar de WNBA-titel en werd ze in de finale verkozen tot Beste Speelster. Daarnaast won de Belgische met Jekaterinenburg de Russische landstitel én de Euroleague. En ook op het EK met de Belgian Cats blonk Meesseman uit. "Ik heb me opnieuw kind gevoeld daar in de Verenigde Staten”, blikt Christophe Vandegoor terug op de WNBA-titel. "Meesseman is daar als Belgische uitgeroepen tot beste speelster, tegenover al die Amerikaanse speelsters. En toch blijft ze zo bescheiden. Dan behoor je tot de allergrootsten." "Met haar Russische club Jekaterinenburg is Meesseman de nummer 1 van Europa, maar basketbal staat toch synoniem met de Verenigde Staten. En dan presteert ze op zo’n topniveau." "Na de finale mochten we ook de kleedkamer in, de normaalste zaak in de Verenigde Staten. Een halfuur lang kregen we om Meesseman, Mestdagh en hun ploegmates te interviewen. Pas als de seconden zijn weggetikt, mogen ze zich opfrissen." "Dat is hier nagenoeg ondenkbaar, vooral in het voetbal. Ze zien basketbal in Amerika als een product dat ze willen verkopen en dat werkt goed als je de emoties na zo’n wedstrijd nog kan ruiken."

Emma Meesseman showt de WNBA-trofee, op de achtergrond herkent u Kim Mestdagh.

"Ze is zo goed"

"Emma Meesseman verbaast me niet meer, ze pleziert me wel. Zo goed speelt ze", vertelt onze basketbalcommentator Kris Meertens. "Haar prestaties in de Verenigde Staten kan je ook geen verrassing meer noemen." "Meesseman speelt altijd goed. Zo goed, dat het vanzelfsprekend lijkt bij Jekaterinenburg. De Belgian Cats heeft ze dan weer gered op het Europees kampioenschap." "En de MVP-titel in de finale van de WNBA is ronduit fantastisch. Daar moet je eerst je plaats afdwingen tussen die Afro-Amerikaanse supersterren. Makkelijk is dat niet, maar Meesseman doet dat met zo’n allure. Dat maakt haar geweldig." "Ik schat Emma Meesseman heel hoog in als basketbalspeelster. Het ziet er nu zelfs naar uit dat ze Ann Wauters zal overstijgen. Meesseman is nog iets completer." "Wauters is erg sterk onder de korf, Meesseman voegt daar nog driepunters aan toe. Haar pakket is iets groter en zij is nu al MVP in de Verenigde Staten."

"MVP-titel is bijna logisch"

"Ik heb Emma Meesseman al enkele keren aan het werk gezien op een EK of een WK en wat me nog altijd verbaast, is dat ze zich nooit als een vedette zal gedragen. Dat is geen pose, ze is gewoon zo", getuigt onze radiocollega Carl Berteele. "Altijd stapt Meesseman ook als eerste het terrein op. Noem ze gerust de Michael Jordan van het Belgische basketbal. Daarom vind ik het bijna logisch dat ze uitgeroepen is tot beste speelster in de Verenigde Staten." "De titel van de Washington Mystics is haar verdienste. Al zal ze dat zelf nooit erkennen (lacht). Topsporters zijn egoïsten, maar bij Emma Meesseman is dat ver te zoeken." "Als een ploeggenote vrijstaat, zal ze die aanspelen. Slim, want Emma Meesseman trekt natuurlijk niet één, maar twee verdedigers aan." "Dat is ook een van haar sterkste wapens. Ze is compleet, beweeglijk, maar vooral: ze beschikt over die vista. Ze loopt zich vrij, creëert ruimte voor haar ploeggenotes en ze stelt het team voorop. Meesseman is een speelster die iedereen in zijn team wil."

