De top 10 van 2019 - "Het fenomeen Victor Campenaerts"

De top 10 van 2019: Campenaerts verbetert werelduurrecord

"Je kon een speld horen vallen"

"Er is niemand die zich zo heeft voorbereid", opent Maarten Vangramberen, die in Aguascalientes op het middenplein stond. "Victor Campenaerts heeft er alles aan gedaan. Niet alleen trok hij lang op afzondering, hij lag ook in een erg onnatuurlijke positie. Dat was zijn sterkste wapen. En dat moet erg veel pijn doen."

"Wat in Mexico opviel, was die devote stilte die er hing”, getuigt onze reporter. "Het was muisstil in de wielerhal. Het leek wel op een begrafenis, je kon een speld horen vallen. Het enige wat je hoorde, was die fiets, de lucht die Campenaerts verplaatste en het parket dat daverde."

"Die beklemmende stilte zal ik nooit vergeten. Zo wilde hij het ook om zich te concentreren. Pas tijdens de allerlaatste rondes mocht er wat geroepen worden, maar zelfs dat bleef bescheiden."