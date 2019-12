De top 10 van 2019 - "Thomas De Gendt maakt het onmogelijke toch waar"

De 10 van '19: De Gendt van start tot finish aan de leiding

"Typisch De Gendt"

Op zaterdag 13 juli schudt Thomas De Gendt een solo van maar liefst 200 kilometer uit de benen. Met de aankomst in zicht dreigt hij even opgeslokt te worden door het Franse duo Pinot-Alaphilippe, maar De Gendt rondt zijn tocht met verve af en krijgt felicitaties van de jury.

"Het is de onvoorspelbaarheid van de voorspelbaarheid. Of draai het om", dixit Michel Wuyts. "Ik achtte De Gendt hier niet meer toe in staat, omdat hij in de Giro wat tegengevallen was. Daar had hij het geprobeerd, maar hij was er niet in geslaagd om een etappe te winnen. En dat mag je toch verwachten als je hem op pad stuurt."

"Typisch De Gendt, hij neemt de twijfelaars flink te grazen. Hij maakt het onmogelijke toch waar."

"Ik had ook niet durven te vermoeden dat hij onderweg De Marchi uit het wiel zou gereden hebben. Ik achtte de Italiaan van het niveau van De Gendt. Na die aanwijzing dacht ik: "Verdorie, dit kan tot winst leiden.""

"Tot die twee Franse haantjes opduiken. Toch ging De Gendt niet voor de bijl. Dan voel je een vorm van delirium. Dan heb je als commentator maar één verlangen na die race: een Duvel om de spanning van je af te laten glijden."