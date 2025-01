Rijd een rondje mee op het "hele zware" WK-parcours: "Dit is voor de grote kanonnen met veel inhoud"

"Je zal goede benen moeten hebben", zei Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle na haar verkenning van het WK-parcours in Liévin. En dat ondervond ook onze reporter Bavo aan den lijve. Hij loodst je een rondje mee door het Franse veld.

Een passage over losse kiezels mag geen probleem vormen, want meteen erna volgt al de eerste materiaalpost. Ook de eerste brug zal Wout van Aert en Mathieu van der Poel weinig boze dromen bezorgen.

Startschot en vol op de trappers gaan staan. Al zullen de WK-renners nog wat meer wattages mogen produceren, want het gaat meteen 6 procent omhoog.

Toch maakt dat het parcours niet minder zwaar. "De opeenstapeling van de hindernissen zal het conditioneel zeer zwaar maken. Het wordt zeer eerlijk: in elke categorie zal de sterkste naar boven komen."

Meteen na de trappen volgt de langste klim van het parcours. "Het is kantjeboord: naar boven rijden of niet", aldus De Clercq. "Ik verwacht dat de profs tot boven zullen rijden. Op de trappen na zullen ze niet veel moeten lopen."

De bondscoach overdrijft niet, want de obstakels volgen in sneltempo. Een tweede brug, een tweede klim (met een knikje in het midden) ...

En dan nog een schuine kant, die opnieuw technisch niet al te moeilijk is. "Voor de profs valt dat wel mee", stelt De Clercq. "Bij de jeugd is dat een tikkeltje anders, maar er is al een spoor dat je kan volgen. Elke goeie prof zal er geen probleem mee hebben."

Na de schuine kant volgt nog een duik naar beneden, om stilaan richting de aankomst te trekken. Als het uitdraait op een sprint, wordt het alvast opnieuw aan 6 procent omhoog.