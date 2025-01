Opnieuw groene tubes nodig? Scherpe stenen op WK-parcours kunnen rol spelen in titelstrijd

wo 29 januari 2025 09:09

Haalt Wout van Aert opnieuw zijn groene tubes van stal? In 2017 in Bieles leverde die verrassende keuze hem alvast de wereldtitel op en ook in Liévin zou het een gouden zet kunnen zijn. Ook op het Franse WK-parcours is het namelijk opletten voor lekke banden door de scherpe stenen.

Voor de eerste keer in 20 jaar is Frankrijk nog eens het decor voor het WK veldrijden. Op een voormalige mijnterril in het Noord-Franse Liévin werd een aantrekkelijk parcours uitgetekend. Maar ook een verraderlijk parcours? De ondergrond in Liévin ligt bezaaid met scherpe stenen, die weleens een rol kunnen spelen in de titelstrijd. Volgens organisator Nicolas André hoeven de renners zich evenwel geen zorgen te maken. "Het parcours is zeer proper", stelt hij. "De stad heeft hard gewerkt om deze site schoon te maken." Het sluit niet uit dat er tijdens de wedstrijd enkele stenen aan de oppervlakte kunnen komen. Wordt het opletten voor lekke banden?

Hier zitten een paar stukjes in die te vergelijken zijn met Bieles, maar dat gaan de meeste renners ondertussen wel weten. Koen Monu