Organisator WK veldrijden merkt Wout van Aert-effect: "Al 2.500 tickets extra verkocht"

De beslissing van Wout van Aert om toch deel te nemen aan het WK veldrijden legt de organisatie geen windeieren. "We zien echt een piek in de ticketverkoop", reageert Nicolas André.

Het nieuws dat Wout van Aert komende zondag toch om de regenboogtrui crost, is op luid gejuich onthaald in WK-plaats Liévin. In de ticketverkoop is het verschil al merkbaar.

"Ja, sinds de aankondiging van zondagavond hebben we 2.500 tickets meer verkocht", glundert organisator Nicolas André.

"De aanwezigheid van Wout van Aert speelt in ons voordeel. We zien echt een piek in de ticketverkoop en daar zijn we heel tevreden mee."

Het WK veldrijden in Frankrijk begint vrijdag. De mannen rijden zondag om 15 uur voor de wereldtitel.

Mathieu van der Poel is topfavoriet, Van Aert zijn grote uitdager.