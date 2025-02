Fem van Empel flitst naar 3e wereldtitel op een rij na bloedstollend duel met Lucinda Brand

Geen Vos

Na haar val in Maasmechelen liep Marianne Vos een kuitblessure op. Hoewel er vooruitgang is geboekt, is het herstel nog niet voldoende en moet ze zaterdag verstek laten gaan.



“Natuurlijk vinden we dit ongelofelijk jammer,” reageert bondscoach Gerben de Knegt. “Als achtvoudig wereldkampioen hadden we Marianne graag een gooi zien doen naar een nieuwe titel, al wisten we dat het lastig zou worden na haar val. We wensen Marianne een spoedig herstel!”