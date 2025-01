Volg het WK veldrijden in Liévin dit weekend bij Sporza op tv, radio en met livestream

Dit weekend bereikt het veldritseizoen de climax met het WK veldrijden in Liévin. Bij Sporza houden we jullie op de hoogte van elke trap die in Frankrijk gegeven wordt. Mis zaterdag en zondag niets van het WK-spektakel.

Het crossprogramma wordt vrijdag om 12.30 uur op gang gevlagd met de ploegenaflossing, maar de organisatie en de UCI staan niet in voor een rechtstreekse uitzending. Op de pagina hieronder volgen we het koersverloop met tekstupdates.

WK veldrijden: team relay, met Toon Aerts en Sanne Cant, opent vrijdag het feest in Liévin

Zaterdag en zondag staan telkens 3 races op het programma. Ruben Van Gucht en Paul Herygers zijn onze tv-commentatoren, Christophe Vandegoor staat op Radio 1 in voor de verslaggeving.

Zaterdag openen we de deuren van onze studio om 10.50 uur op VRT 1 en onze livestream voor de vrouwen junioren. Om 12.50 uur pikken we op VRT Canvas in voor de mannen beloften. Vanaf 13.30 uur tot het einde blijven we dan op VRT 1 voor de vrouwenprofs.

Zondag is VRT Canvas vanaf 10.50 uur the place to be voor de mannen junioren. Om 12.50 uur sluiten we aan bij de beloften vrouwen en vanaf 13.30 uur kijken we weer op VRT 1 naar de mannen elite.