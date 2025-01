"In een oogwenk zag ik het": met deze knappe boodschap toonde City zijn respect voor Club Brugge

do 30 januari 2025 05:00

Het wederzijdse respect was groot. Na het laatste fluitsignaal applaudiseerden ze bij Manchester City - Pep Guardiola op kop - ook voor de kwalificatie van Club Brugge. Op de schermen in het stadion verscheen zelfs de fraaie boodschap "Gefeliciteerd met je kwalificatie". "We voelden dat ook op het veld", aldus Simon Mignolet.

Een klein gebaar met een grote betekenis.



Lezers met een scherpe blik was het detail gisterenavond misschien al opgevallen: terwijl Club Brugge zijn kwalificatie aan het vieren was in het leeggelopen Etihad Stadium prijkte op de scoreborden een blijk van waardering. "Gefeliciteerd met je kwalificatie", stond er in het Nederlands te lezen. Ook op de TV-schermen in de catacomben stond de boodschap te lezen.

"In een oogwenk zie je dat", aldus Simon Mignolet over de boodschap. "Het is een teken van respect dat je toch afgedwongen hebt in Europa. Dat zie je niet alleen op het bord, maar voel je ook op het veld. In dat opzicht heeft Club Brugge een hele grote stap gezet."

Kevin De Bruyne erkende dat eveneens volgens Mignolet. "Hij was ook tevreden met de kwalificatie. Het was een leuk weerzien. Ik ben blij dat hij weer op het veld staat."

Nicky Hayen merkte ook dat het respect van Manchester City groot was. In de laatste minuten had hij een opvallend onderonsje met Pep Guardiola.

Woorden en lachjes gingen over-en-weer. "Wat Pep zei? Dat wij een hele goede ploeg waren, we ons positief gepresenteerd hebben, dat we trots mogen zijn op ons parcours en we op deze manier voort moeten doen", glunderde de coach.

Ik was vooraf al onder de indruk van Club en dat is niet veranderd. Pep Guardiola