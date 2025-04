LIVESTREAM: Volop koers, maar sprintersploegen lijken alles onder controle te hebben

Voorstelling van de kopgroep

Nu de renners bezig zijn, is het tijd voor een korte voorstelling. De eerste die we graag aan u voorstellen is de bekendste: Adam Toupalik van Unibet Tietema Rockets.



Sinds vorig jaar reed hij bij zijn huidige ploeg, al kon hij nog niet zegevieren. In Parijs-Camembert behaalde hij dit seizoen zijn beste resultaat met een 19e plek.



Ook bij veldritliefhebbers zal de 28-jarige Tsjech een belletje doen rinkelen. In 2016 was hij namelijk de grootste concurrent voor Eli Iserbyt op het WK voor beloften in Zolder, maar gaf hij de zege uit handen door een ronde te vroeg te juichen.