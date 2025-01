Voorzitter Sam Baro zet KAA Gent op scherp: "Er wordt niet voldoende gewerkt voor ploeg waar ik 30 miljoen in heb geïnvesteerd"

Het gelijkspel tegen Charleroi is de laatste wedstrijd van Wouter Vrancken als T1 van KAA Gent geweest. De samenwerking leverde nooit het gewenste resultaat op bij de club die onder Sam Baro een moeizame start kent. De (nieuwe) voorzitter gaf vanmiddag een stevige uiteenzetting: "Er zijn verschillende werven die in ons bedrijf of onze club in brand staan en die geblust moeten worden."

Met Wouter Vrancken heeft voorzitter Sam Baro dus afscheid genomen van zijn eerste trainer. De preses van KAA Gent nam op de persbabbel als openingszet ruim 10 minuten het woord voor een vurige monoloog.

"We zijn ons ervan bewust dat we met dit nieuwe project niet de start gemaakt hebben die we hadden willen doen", begon hij. "Het begin was veelbelovend, maar we wisten dat we een groeiverhaal zouden schrijven met veel verandering en nieuwe gezichten in alle geledingen."

"De laatste maanden groeien we niet. Integendeel. Het kabbelde naar beneden. Iedereen heeft zichzelf bijeen kunnen vegen en motiveren, maar het resultaat was altijd één stap vooruit en 2 of 3 stappen achteruit."

"We hadden Europees overwinteren en de Champions' Play-offs als doel gesteld. We zitten op schema, ook al was de Europese match in Larne bedroevend en onaanvaardbaar. Achteraf is het niet veel verbeterd."

"Er wordt veel gezegd dat we niet voldoende kwaliteit hebben, maar met de kwaliteit die we hebben, hadden we verschillende matchen beter moeten spelen en moeten winnen. Iedereen beseft dat: we staan niet met slappe oogjes te kijken naar wat ons overkomt."