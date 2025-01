AA Gent en Wouter Vrancken gaan uit elkaar "om nieuwe drive te creëren"

Na het tijdperk Hein Vanhaezebrouck wilde KAA Gent met Wouter Vrancken een nieuw hoofdstuk schrijven. Vrancken moest de Buffalo's naar nieuwe successen leiden, maar dit seizoen kon Vrancken met Gent nooit echt overtuigen. In de Jupiler Pro League staat Gent weliswaar op de 6e plaats die uitzicht geeft op de Champions Play-Offs, maar het spelniveau was te vaak onvoldoende. Na het gelijkspel tegen Charleroi dit weekend, werd besloten om een punt te zetten achter de samenwerking. Vrancken vroeg deze transferperiode nog om de nodige versterking, maar ziet nu zelf een eind komen aan zijn periode in Gent. In het clubstatement valt te lezen dat Gent en Vrancken "in onderling overleg besloten hebben om hun huidige samenwerking te beëindigen in het belang van de optimalisatie van de sportieve prestaties, de verdere uitbouw en continuïteit van de club".

"De besprekingen zijn heel constructief en in de beste verstandhouding verlopen. Deze beslissing is volledig in samenspraak en met het grootste wederzijds respect voor elkaar genomen."



Wouter Vrancken neemt zelf ook afscheid in het statement en toont zich dankbaar. "Graag wil ik Sam (Baro), mijn staf, de spelers en alle medewerkers van KAA Gent bedanken voor de voorbije periode."



"We willen een nieuwe drive creëren om de positie die we vasthebben ook vast te houden en eventueel te verbeteren. Deze déclic zou dit moeten kunnen optimaliseren."



AA Gent is nog actief in de Conference League. In februari speelt het de barragewedstrijden tegen Real Betis om door te stoten tot bij de laatste 16.



In de Jupiler Pro League wacht zondag een verplaatsing naar OH Leuven.