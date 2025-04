KAA Gent is één grote hoop ellende na nieuw treurspel: "Hier kan je niks positiefs over zeggen"

"Je kunt ze geen ongelijk geven", aldus Matisse Samoise achteraf bij rechtenhouder DAZN. "Het is woensdagavond en ze komen met de verwachting een mooie match te zien. En dan krijgen ze dit... Hier was echt niks positiefs aan. Heel eerlijk: dit komt hard binnen."

Wat een hoopje ellende was KAA Gent gisteravond in het Lotto Park.

Eenmaal je in een negatieve spiraal terechtkomt, is het moeilijk om daar uit te geraken.

Eenmaal je in een negatieve spiraal terechtkomt, is het moeilijk om daar uit te geraken.

Ook trainer Danijel Milicevic staarde na afloop aangeslagen voor zich uit in het Lotto Park.

"Twee keer op rij op deze manier verliezen is onaanvaardbaar", oordeelde hij. "Wat er verkeerd liep? Eerst en vooral waren we bij onze eerste grote kans niet efficiënt. Dan komen we - niet voor het eerst deze play-offs - op achterstand door een individuele fout en was er de penalty."

"Vervolgens laten we iemand helemaal alleen op een stilstaande fase. Bij de vierde tegentreffer staan we te slapen en de vijfde was een lucky goal. (haalt de schouders op) Eenmaal je in een negatieve spiraal terechtkomt, is het moeilijk om daar uit te geraken. We zullen dat als team moeten doen. Hopelijk zondag al tegen Anderlecht."

Het is maar de vraag welke littekens deze zoveelste pandoering zal nalaten in Gent, want in deze play-offs wordt het toch pijnlijk duidelijk dat er een enorm kwaliteitsverschil is met andere ploegen.



Enkele sleutelvragen die daardoor steeds prangender worden in de Planet Group arena...



Was het wel een slimme zet om het contract van Danijel Milicevic nog voor de play-offs open te breken?



Zijn er middelen om komende zomer het gebrek aan kwaliteit recht te trekken?



En op welke mensen rekent Sam Baro, die woensdagavond na de match de kleedkamer in trok, daarvoor?



De komende weken moeten de antwoorden volgen.