Is ontslag Vrancken groeipijn van het AA Gent onder Baro? "Geen overgangsfase, wel nieuwe realiteit"

di 21 januari 2025 12:45

AA Gent is de zesde eersteklasser die het seizoen uitdoet met een andere coach. Sportjournalist Tom Boudeweel had verwacht dat Sam Baro het in zijn eerste seizoen als voorzitter anders zou aanpakken. "Maar als je er even over nadenkt, is het ontslag van Wouter Vrancken een stuk minder verrassend."

Eind vorig seizoen had de komst van Wouter Vrancken heel wat voeten in de aarde. Bij Racing Genk mocht hij de play-offs niet meer uitdoen, omdat het een publiek geheim was dat Vrancken Hein Vanhaezebrouck zou opvolgen bij KAA Gent. Met Vrancken op de bank en een nieuw management aan het roer - Sam Baro als voorzitter en Arnar Vidarsson als technisch directeur - leek een nieuw tijdperk aan te breken.



Een dik halfjaar later is van dat optimisme nog maar weinig te merken. Na een hoopvolle start ging het van kwaad naar erger onder Vrancken. "Toch heeft zijn ontslag mij verrast", zegt Sporza-journalist Tom Boudeweel. "Als ik even in het hoofd van Baro kruip, dan zou ik denken dat je in je eerste jaar als voorzitter je trainer niet wil ontslaan." "Je wil het op een andere manier doen dan het vorige bestuur. Je meent het goed, je wil tussen het volk staan. Zeker als je ook nog bedenkt hoe Vrancken aan boord is gehaald." "Maar als je er even over nadenkt, besef je ook hoe groot de druk is voor Gent om in de top 6 te geraken. Standard is aan het pushen en zelf ben je aan een slechte reeks bezig. Dan is het al minder verrassend."

Slechte communicatie en weinig schwung

De voorbije weken nam de ontevredenheid in alle geledingen toe. "Het publiek was al een tijdje ontevreden, maar blijft ook steeds meer weg. Tegen Charleroi waren het er zelfs al minder dan 10.000." "Ik hoor ook dat sponsors ontevreden zijn en het belangrijkste: de spelers. De lichaamstaal zat niet goed meer, de grinta was weg." "Het is misschien toeval, maar tegen Charleroi waren het uitgerekend Roef en Watanabe - de laatste 2 spelers waarop het fort-Gent kon bouwen - die begonnen te sukkelen." "Gent zat in een negatieve spiraal en er was geen mogelijkheid dat Wouter Vrancken dit nog zou rechttrekken. Ik vond zijn communicatie ook niet goed meer: geen overtuiging, geen duidelijkheid, geen vlotheid. Het zat echt niet goed meer." Maar wat valt er Vrancken dan juist te verwijten? "De bedoeling is dat je als coach meer uit een kern haalt dan erin zit. Hein Vanhaezebrouck kon dat, al miste ook hij met Gent drie keer de top 6." "Je moet proberen om er met 'minder materiaal' een systeem in te slijpen, zodat er een houvast is voor je jonge spelers. Dat je die jonkies via het collectief individueel beter kunt maken." "Maar dan moet je wel kunnen rekenen op een stevig geraamte. Zo had je bij Gent de tandem De Sart-Kums waarop je kon bouwen. De Sart vertrok laat in de zomer en Kums was lang geblesseerd." "Ook achterin zijn er heel wat veranderingen geweest. Terwijl Gent een scorende spits miste en er veel op de defensie terechtkwam. Dat is niet te houden. Er zat gewoon geen stabiliteit in het team. Vrancken kreeg het er niet in. Nochtans was die schwung zijn handelsmerk. Die was er in het begin, maar verdween geleidelijk aan."

Het triumviraat Vidarsson-Baro-Vrancken verliest een keizer.

Zaaien naar de zak

Volgens Tom Boudeweel moet AA Gent onder het nieuwe beleid de tering naar de nering zetten. "Dit is gewoon een nieuwe realiteit." "Het is supermoeilijk dat je én het sportieve, na Vanhaezebrouck, én de structuur tegelijkertijd moet veranderen. Met veel jonge krachten, die niet de ervaring hebben van een De Witte of Louwagie. Ook Vidarsson is nieuw in zijn rol. Alles samen is dat moeilijk om te managen." "Ik zie ook geen nieuwe leiders. Niet op het veld, maar ook niet ernaast. Toch niet zoals De Witte of Louwagie." In een poging om te blijven wedijveren met de topclubs in België heeft Gent voluit de kaart van de jeugd getrokken. "Maar alle ploegen zoeken momenteel tieners die ze later kunnen vermarkten. Dat is een druk beviste vijver." "Je hebt structureel een stevige basis nodig om jonge gasten op te snorren in de hoop dat je die kunt doorverkopen voor veel meer geld. Vroeger deed Louwagie de scouting, nu moet je dat nog helemaal op poten zetten." "Vidarsson moet ook zaaien naar de zak die hij heeft. En met jonge gasten weet je dat die tijd nodig hebben. Kijk naar een Delorge. Die heeft al de hele tijd die ploeg moeten dragen. Maar dat is veel te moeilijk."

