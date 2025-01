Wouter Vrancken neemt afscheid van KAA Gent: "Club en ik hebben samen beslissing genomen"

22 speeldagen heeft Wouter Vrancken doorgebracht op de bank van KAA Gent. Maar na het gelijkspel tegen Charleroi, waar hij ziek ontbrak, hebben de club en Vrancken bepaald niet langer met elkaar door te gaan.



"Graag wil ik Sam (Baro), mijn staf, de spelers en alle medewerkers van KAA Gent bedanken voor de voorbije periode", doet Vrancken zijn verhaal op de clubwebsite.



"De club en ik hebben samen de beslissing genomen om onze samenwerking voortijdig te beëindigen. Op deze manier willen we een nieuwe drive creëren om de positie die we vasthebben ook vast te houden en eventueel te verbeteren. Deze déclic zou dit moeten kunnen optimaliseren. Bedankt."



Momenteel staat Gent 6e in de Jupiler Pro League, al hijgen achtervolgers Standard en Charleroi in de nek. Vrancken hoopt dan ook dat het afscheid voor een ommekeer zorgt bij Gent, waar het spelniveau de afgelopen weken niet denderend was.



Vrancken vroeg deze winter om extra versterkingen, zeker nadat spits Max Dean was uitgevallen met een kruisbandblessure. Het is nu aan de nieuwe trainer om met Gent te proberen de play-offs te behalen en in Europa tegen Real Betis de kwalificatie af te dwingen richting de 1/8e finales.