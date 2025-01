"Kom ook eens kijken": analisten Extra Time betreuren "lelijk" voetbal van AA Gent, maar zien ook lage opkomst

di 21 januari 2025 08:04

"Het was lelijk", begint Frank Boeckx. Daarmee is al veel gezegd over het voetbal van AA Gent, want de Buffalo's kunnen in de laatste weken (en maanden) niet overtuigen. Vrijdag moest het vrede nemen met een puntje. Niet alleen het matig spel, maar ook de vele lege zitjes in de tribune vielen de analisten op. "Moedig je club aan in moeilijke omstandigheden, in plaats van thuis wachten tot het goed gaat", luidt het.

6 op 15, positief is het rapport van AA Gent in de competitie zeker niet. Zo dreigt de Oost-Vlaamse club zelfs uit de top 6 te vallen.



Voor het panel van Extra Time viel vrijdag vooral de slechte match van Davy Roef en Tsuyoshi Watanabe op. "Als er spelers met houvast waren, dan waren het die twee", zegt Frank Boeckx. "Roef was in de eerste helft helemaal de kluts kwijt."



Bij de 0-1 van Charleroi had de doelman volgens Boeckx meer kunnen doen. "Heb ik Roef deze bal zien pakken? Laat ons zeggen, op training iedere dag. De bal gaat niet naast de paal en komt van een redelijke afstand."



Daarna is er twijfel in zijn hoofd én bij het volledige team. "Ik heb zelden zo veel twijfel en zo weinig leiderschap in een ploeg gezien", oordeelt Boeckx.

Al is hij 50 procent, laat hem staan. Dan hebben ze een houvast. Frank Boeckx over Sven Kums

Die leider was er wel na rust, namelijk Sven Kums. "Deze ploeg heeft Kums nodig, al is hij maar 50 procent. Hij brengt passes met een idee, met een gevoel."



"Hij heeft overzicht en komt de tweede ballen oppikken. Dit ook, snel denken, te snel voor de rest misschien. Hij is degene die de lijnen uitzet", aldus Frank Boeckx.



"Het is de vraag of hij dit meerdere matchen na elkaar kan brengen, en een hele wedstrijd", werpt Peter Vandenbempt op.



"Al is hij 50 procent, laat hem staan", vindt Boeckx. "Door hem op het veld te hebben, hebben ze een houvast."

Sven Kums was een lichtpuntje bij AA Gent in het laatste halfuur.

Onvrede bij fans en coach

Er is niet alleen een gebrek aan goed voetbal, maar ook aan massale steun in de Planet Group arena. Met 'amper' 9.800 supporters afgelopen weekend sneuvelde zelfs een laagterecord in het grote stadion.



Die lage opkomst valt ook Peter Vandenbempt op. "Als je supporter bent en je zit in die situatie, dan kan je ook wel eens voor een andere mindset zorgen. Geweldig vrolijk word je er niet van, maar kom ook eens kijken, aan een vriendenprijs." "Moedig je club aan in moeilijke omstandigheden, in plaats van thuis te wachten tot het goed gaat", eindigt Vandenbempt zijn pleidooi. "Het grootste probleem is dat ze moeten communiceren naar de supporters", vindt Boeckx. "Zij denken: wij hebben spelers verkocht, wij hebben geld voor wat Vrancken nodig heeft. Maar de communicatie komt niet."

Het wijst toch op ongezonde spanning als de trainer publiekelijk zijn ongeduld gaat uiten. Peter Vandenbempt