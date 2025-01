KAA Gent-trainer Wouter Vrancken wordt ongeduldig: "We hebben dringend aanvallende versterking nodig"

We zijn half januari en er is nog steeds geen nieuwe aanvallende versterking bij KAA Gent. Door de blessure van Max Dean telt de kern momenteel maar één inzetbare spits. Coach Wouter Vrancken steekt niet onder stoelen of banken dat hij ongeduldig wordt: "We hebben een extra aanvallende push nodig."

"In de verdediging en het middenveld zit het goed genoeg om de stabiliteit te behouden. In het aanvallende compartiment, waar je een match moet beslissen, moet het meer zijn", ziet de T1 van Gent.

Wouter Vrancken ontkent niet dat er onrust en irritatie in de groep is geslopen: "Spelers willen ook het hoogste. Ze zien, net als ik, dat we een extra aanvallende push nodig hebben om te scoren."



"Sommige spelers, zoals Momodou Sonko, zijn gegroeid, maar het moet meer zijn: meer zekerheid en meer vastheid aan de bal."

"De jonge jongens doen hun best, maar het is net niet goed genoeg momenteel. We kunnen een extra (ervaren) pion gebruiken om ons in de top 6 te houden."

Vanavond voetbalt Gent in de Jupiler Pro League tegen Charleroi.