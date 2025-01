KAA Gent-coach Vrancken voor bezoek van Charleroi: "Elke match is nu een must-win"

Vrancken: "Must-win"

Gent-coach Wouter Vrancken klinkt stellig: "Alle wedstrijden zijn nu een must-win in de laatste rechte lijn richting de play-offs."



"We gaan met zoveel mogelijk vertrouwen naar de wedstrijd. Met het vertrouwen van de organisatie tegen Dender, maar het móét beter in de laatste 30 meter."



"We moeten betere keuzes maken en vol voor die keuze gaan." En Vrancken heeft nog een boodschap voor zijn aanval: "Voorin moet er meer beweeglijkheid zijn."