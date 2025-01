Schreeuw om aanwinsten wordt almaar luider bij KAA Gent: "Kans is groot dat die er volgende week al zijn"

za 18 januari 2025 18:24

Het is voorlopig nog geen feestseizoen geweest voor KAA Gent. De Buffalo's hangen nog wel net in de top 6, maar het voetbal is verre van sprankelend. De vraag naar versterking weerklinkt daarom steeds luider. "Hoe groot de kans is dat er tegen OHL al nieuwkomers te bewonderen zijn? Groot", stelde Manager Sports Arnar Vidarsson de fans gerust.

Een pover gelijkspelletje tegen Charleroi legde nog maar eens de vinger op de wonde. Er lijken dit seizoen toch net iets te weinig klassespelers rond te lopen in de Planet Group arena. Een probleem waar ze zich bij KAA Gent meer dan bewust van zijn. "We weten al langer dat er iets bij moet komen", vertelde Arnar Vidarsson vrijdagavond. "We wilden onze kern sowieso versterken en daar verandert de wedstrijd tegen Charleroi weinig aan." Dat goaltjesdief Max Dean vlak voor Nieuwjaar uitviel met een zware blessure, zorgde uiteraard wel voor een switch in de plannen. "Dan moet je als club plots andere puzzels gaan leggen dan je eigenlijk ingecalculeerd had." "Maar dat is ook niet erg. Dat is eigen aan voetbal. We weten dat we ons moeten en willen versterken, dat is zeer belangrijk."

We willen ons heel graag versterken met de juiste profielen, maar niet onder elke voorwaarde. Arnar Vidarsson

In Gent zetten ze zich dus schrap voor de aankomst van de eerste aanwinsten. Volgens de IJslandse Manager Sports wordt het geduld van staf en fans bijna beloond. "Hoe groot de kans is dat er tegen OH Leuven al nieuwkomers te bewonderen zijn? Groot", verzekerde Vidarsson. "Maar kijk, die mercato in januari is iets lastigs." "Je wordt als club onder druk gezet, want de spelers die je wil halen, zijn goeie spelers. Dat weten de eigenaars van die spelers ook. We willen ons heel graag versterken met de juiste profielen, maar niet onder elke voorwaarde." "We laten ons niet onder druk zetten. Uiteraard weten we dat je meer moet betalen in januari. Dat is ook geen probleem, maar we gaan niet zomaar té veel betalen."

Dean is door een zware blessure lang buiten strijd, dus zoekt Gent een vervanger.

Meteen rendement