Prachtige beelden: 85-jarige drievoudige wereldkampioen F1 Jacky Stewart rijdt ereronde voor goede doel

Een uur voor de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein heeft Jackie Stewart (85) nog een keer een ronde gereden in zijn F1-wagen van 1973. De Schot deed dat om aandacht te vragen voor zijn liefdadigheidsinstelling die strijdt tegen dementie.

Jackie Stewart is een van de iconen van de Formule 1. "The Flying Scot" werd wereldkampioen in 1969, 1971 én 1973 en hing na zijn derde wereldtitel zijn helm aan de haak.

Vandaag stapte hij nog een keer in zijn Tyrell, de auto waarmee hij in 1973 wereldkampioen werd, om een rondje te rijden op het circuit van Bahrein. Hij deed dat in zijn iconische helm, gesigneerd door 19 andere nog levende wereldkampioenen, onder wie Michael Schumacher.

Stewart wil geld inzamelen voor het goede doel: Race Against Dementia. Dat richtte Stewart op nadat zijn vrouw Helen met dementie gediagnosticeerd werd. De organisatie financiert baanbrekend onderzoek in de strijd tegen en preventie van de ongeneeslijke ziekte.