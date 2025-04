Lokeren-Temse (nog?) niet in beroep tegen uitspraak van Licentiecommissie: "Gaan ervan uit dat we donderdag tegen RWDM spelen"

kalender za 19 april 2025 19:17

Tweedeklasser Lokeren-Temse heeft zaterdagavond tijdens de Raad van Bestuur beslist om voorlopig nog niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond KBVB om de club geen licentie voor de Jupiler Pro League toe te kennen. "We willen niet in beroep gaan om in beroep te gaan."

De Licentiecommissie besliste donderdagavond dat KSC Lokeren-Temse geen licentie krijgt om in het seizoen 2025-2026 uit te komen in de Jupiler Pro League. Lokeren won vervolgens gisteren zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie in de Challenger Pro League met 0-4 uit bij Seraing en verzekerde zich op die manier van de 7e plaats in de eindstand. Aangezien Club NXT de Promotion Play-offs niet mag spelen, gaat die stek in principe naar Sporting Lokeren, maar die club heeft dus geen licentie voor 1A. Eerder op zaterdag meldde de Pro League dan weer dat Lokeren-Temse "de intentie heeft om beroep aan te tekenen" tegen de beslissing van de Licentiecommissie. Dat beroep werkt opschortend, waardoor Sporting Lokeren zou kunnen deelnemen aan de eindronde.

Wij gaan met onze advocaten onderzoeken hoe het nu verder moet, op een serene manier. voorzitter Hans Van Duysen

"Wij hebben op dit ogenblik nog geen licentie voor 1A", klinkt het bij Lokeren-Temse. "Maar die hebben wij wel aangevraagd op 15 februari." "Op het ogenblik van de aanvraag moesten wij volgens het reglement "op het punt staan om te promoveren naar de JPL". Dat was toen niet het geval, we stonden toen nog op een plaats die dichter bij de degradatie aanleunde dan de promotie. Maar wij hadden toen wel de aanvraag aangevinkt voor 1A, dus heeft Sporting Lokeren wel degelijk de juiste licentie aangevraagd." "Wij gaan met onze advocaten onderzoeken hoe het nu verder moet. Wij gaan niet in beroep om in beroep te gaan. Wij gaan dit alles doen op een serene manier. Ik vind het heel jammer dat er zoveel commotie was nog voor de laatste wedstrijd van onze club. Had Lokeren verloren op Seraing, was onze deelname aan de Promotion Play-offs zelfs niet aan de orde geweest."

Normaal gezien staat donderdag de wedstrijd tegen RWDM op ons programma. Daar gaan wij toch van uit. Hans Van Duysen