"99% zeker? Dat zeggen ze elke keer": Club Brugge hinkt nog steeds op 2 gedachten na punt tegen Juve

Het blijft toch nog even (bang) afwachten in Brugge. Blauw-zwart deed vanavond wat het moest doen tegen Juventus: een punt pakken. Toch blijkt dat Club ondanks de felbevochten partij nog steeds niet 100% zeker is van zijn gedroomde kwalificatie. "We zullen morgen allemaal moeten supporteren voor City en Arsenal", klonk het toch hoopvol.

Mechele is volgende week niet toevallig jarig. "Als we dan écht 100% gekwalificeerd zijn, gaan we het wel volop vieren. Al mogen we nu toch ook al blij en fier zijn."

"Ja, dat zeggen ze elke keer", wreef ook Brandon Mechele zich nog eens in de haren bij rechtenhouder VTM. "Het zou raar zijn dat we met 11 punten dan toch niet gekwalificeerd zouden zijn, toch?"

De vreugde bij het laatste fluitsignaal was groot bij Club Brugge en zijn aanhang, maar al snel sijpelde ook de nieuwe realiteit binnen: was dit gedroomde punt toch niet genoeg voor een zekere kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League? Het antwoord: 99,99%, volgens de databureaus.

Voor de wedstrijd was ons ook gezegd dat een punt genoeg zou zijn, daar hebben we ook wat op gespeeld.

Dat Club ergens in zijn achterhoofd tijdens de wedstrijd al zinspeelde op een punt, bleek uit het gesloten en voorzichtige verloop.

"Je denkt natuurlijk aan dat punt tijdens de wedstrijd, zeker in het slot. Je wil niet meer in de val lopen. Toch denk ik dat dit de juiste uitslag was."

Dus ook Hans Vanaken hinkte nog op twee gedachten na de wedstrijd. "Ik heb gehoord dat we morgen moeten supporteren voor City en Arsenal, dat zullen we dus zeker doen."

"Dit voelt alvast (nog) niet als een zege of de kwalificatie", vertelde De Cuyper nog voor onze microfoon. "Het is zeker een goed punt, waar we vooraf voor getekend hadden, maar we zullen zien hoe het de komende dagen nog uitdraait."