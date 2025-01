Club Brugge pakt gouden punt tegen Juventus en mag nog luider dromen van volgende ronde

Juventus op zijn hoede

Voor Juventus is de match van morgenavond minstens even belangrijk. Mits tweede goede laatste wedstrijden kan de Oude Dame nog richting de top 8 springen. Tegelijkertijd is het nog niet zeker van de top 24.



De bezoekers willen Club Brugge zeker niet onderschatten. "Zeker in eigen stadion speelt Brugge heel sterk, met een stevige organisatie", beseft trainer Thiago Motta. "We weten dat we alles zullen moeten geven om te winnen."



Als Nederlander houdt Teun Koopmeiners de Belgische competitie nog iets meer in de gaten. "Club Brugge is een ploeg die ieder jaar veel talenten voortbrengt. Ze staan al jaren bekend als een welverzorgd team dat graag de bal heeft."