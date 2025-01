Thibau Nys zet BK-titel nog iets boven EK: "Zal kijken hoe hoog boete is om toch in Belgische trui te rijden"

In Tremelo werd nog een stevig feestje gevierd na de Belgische titel van Thibau Nys, maar de kersverse kampioen voelde zich vanochtend toch "iets frisser dan verwacht". Bij MNM vertelde Nys zelfs dat hij zo trots is op zijn Belgische trui dat hij er een boete voor over heeft.

25 jaar na de eerste van zijn vader heeft ook Thibau Nys zijn eerste Belgische titel beet. Na de Europese titel al de tweede titel van het seizoen voor de 22-jarige.

In het Sven Nys Cycling Center in Tremelo werd dan ook tot in de vroege uurtjes gevierd. "Maar ik ben nog best op tijd naar huis gegaan", lachte Thibau Nys vanochtend al om 8 uur bij MNM.

"Maar met de cafeïne en adrenaline in je lijf rijd je de koers nog een paar keer in je hoofd, dus dan kan je niet zo goed slapen. Toch voel ik me nog iets frisser dan verwacht."