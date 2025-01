Thibau Nys leert pintjes tappen op kampioenenbal, maar dat verloopt aanvankelijk stroef: "Er zit nogal veel schuim op"

zo 12 januari 2025 20:24

Enkele uren na alle plichtplegingen die een Belgische titel met zich meebrengen, is Thibau Nys geland in Baal voor het sluitstuk van zijn dag. In zijn thuisbasis sprak hij zijn fans toe en leerde hij pintjes bier tappen. Al verliep dat leerproces eerder stroef.

Thibau leert tappen, maar heeft niet de beste leermeester

"De tapkraan in 1 keer open trekken", zegt zijn leermeester. Toch wil het niet meteen lukken bij de Belgische kampioen. Al lijkt het erop dat de leermeester zelf het tappen nog niet helemaal onder de knie heeft. Kijk maar.

Thibau spreekt de fans toe: "Er staan 2 vaten voor jullie klaar"

Bij zijn intrede is de zaal in Baal nog vrij leeg. "Ik ben hier sneller dan de meeste supportersbussen", zegt Thibau Nys. Toch spreekt hij de eerste aanwezigen toe.

Thibau zelf maakt het niet te laat: "Morgen op stage naar Spanje"

Op naar het interview voor Sportweekend, waarin Thibau Nys vertelt dat hij zelf niet zal feesten tot een kot in de nacht. Morgen vliegt hij naar Spanje, dinsdag staat er een zware training op het programma.

Familie en vrienden vieren mee

"Het is nu nog even rustig, maar kom over een paar uurtjes eens terug. Schol", zegt de nicht van Thibau Nys. Zij is klaar voor de feestnacht.

Mecanicien van Thibau Nys heeft vertrouwen: "Misschien wel wereldkampioen"