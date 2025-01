Voorstelling Intermarché-Wanty in 2025: groen lachen na historische Tour zonder verse sponsor

do 9 januari 2025 07:21

Intermarché-Wanty heeft in de Tour de France eindelijk een van zijn levensdoelen afgevinkt. Biniam Girmay was de auteur van een sprookjesachtig verhaal, maar dat weerkaatst voorlopig niet in een nieuwe sponsor en budgetverhoging. Het is een kwaal die de Waalse ploeg blijft achtervolgen.

In de Vanackerestraat in Wevelgem werd in het voorjaar van 2022 geschiedenis geschreven. In Turijn werd in 2024 met sierlijke letters een hoofdstuk toegevoegd. De eerste sprintkans van de jongste Tour de France kreeg een historisch randje met de primeur van Biniam Girmay. De Eritreeër – Trimay voor de gelegenheid met 3 ritzeges – bereikte als toetje Nice in het groen. Het sprookje maakte van 2024 veruit het beste jaar in de geschiedenis van Intermarché-Wanty. Van wildcardploeg en aanstoker van de vroege vlucht naar rittenkaper en groene triomfator. Die zoete zomer heeft meteen ook in een (vrij) veilige degradatiebuffer geresulteerd. En dat met het kleinste budget in de WorldTour.

Ploeg zkt. sponsor

Roeien met de riemen die je hebt, het is een wetmatigheid die Intermarché-Wanty als geen ander weet te respecteren. Weliswaar uit noodzaak. Met een geschatte portefeuille van 14 miljoen euro sluit het de rij. Ter vergelijking: UAE en RB-Bora-Hansgrohe hebben als tête de la course een spaarpot van zo’n 50 miljoen euro. Hoewel het budget de voorbije jaren zéér gestaag is gegroeid, is het geloof in eigen kunnen wél danig gestegen en is de lat mondjesmaat hoger gelegd. Zonder blind te zijn voor de beperkingen. Performance manager Aike Visbeek is het realistische rekenwonder van de ploeg. Hij waakt over het spaarvarken als een goeie huisvader en stuwt zijn renners tot het uiterste. Al gaat dat – helaas letterlijk – gepaard met vallen en opstaan.

Aike Visbeek beseft dat een financiële impuls nodig is.

Ook vorig jaar was het weer van dattum: kopmannen Gerben Thijssen en Biniam Girmay moesten hun plannen in de eerste helft van 2024 opbergen door een lawine aan crashes. Het voorjaar en de Giro vielen in het water. Gelukkig verzachtte de Tour alle pijn. Dat levenslijn Girmay zijn contract daarna verlengde tot en met 2028, is cruciaal in het toekomstperspectief van het WorldTour-kneusje. En toch: een commerciële echo blijft gek genoeg uit. Girmay heeft met al zijn troeven nog altijd geen nieuwe naamsponsor kunnen overtuigen om te investeren in de Waalse ploeg, die gehavend is door de beperktere gokreclame. Een tweede toprenner als lokaas zou dat sponsorprobleem probleem kunnen oplossen, maar dat is net de catch 22 waarin Intermarché verstrikt is geraakt.

Een beeld om in te kaderen: groene trui Biniam Girmay in Nice.

Kwaliteitsverlies

“Vers geld is nodig”, waarschuwde Visbeek al in Het Laatste Nieuws. “We moeten de nodige stappen blijven zetten en blijven groeien.” Centen zijn sowieso een gevoelig thema bij de Waalse trots. De vaak terugkerende onheilspellende berichten over het uitblijven van betalingen zijn opnieuw gecounterd, maar laten toch een wrange nasmaak en zorgelijke blik na. Dat geldt ook voor het vertrek van Mike Teunissen, Madis Mihkels en Rune Herregodts. Hun afscheid doet pijn en 1 op 1 zijn ze niet vervangen. Net omdat de boekhouding weer allesbepalend is geweest. Intermarché-Wanty blijft daarom inzetten op talentdetectie en heeft al bewezen dat het een neus heeft voor verborgen schatten.

Intermarché-Wanty in 2025 IN OUT Alexander Kamp (Tudor) Rune Herregodts (UAE) Jonas Rutsch (Dui) Mike Teunissen (Astana) Louis Barré (Arkéa-B&B) Madis Mihkels (EF-EasyPost) Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise) Boy van Poppel (gestopt) Luca Van Boven (Bingoal-WB) Lilian Calmejane (gestopt) Huub Artz (Wanty-ReUz) Baptiste Planckaert (Van Rysel) Rein Taaramäe (Kinan)

Jonkies als Huub Artz, Vito Braet, Francesco Busatto en Alexy Faure Prost kunnen met hun jonge schouders de ploeg nu nog niet dragen, maar in de schaduw van boegbeeld Girmay moeten ze in 2025 weer een stapje kunnen zetten. Alleen moet het budget die toename van talent ook kunnen beantwoorden. Cijfermatig heeft de Belgische ploeg niet per se beter geboerd dan de voorbije jaren, maar intern zullen ze zeker de vele pech benadrukken en zal men altijd tegengas geven met de Tour. "We hebben vooruitgang geboekt." Opnieuw een volgende trede nemen, dat blijft met andere woorden de wens op de nieuwsjaarsbrief van Visbeek en co. Ritzeges in de Tour de France ogen zeer fraai op de balans, met een knalprestatie in een monument zijn ze bij Intermarché-Wanty in 2025 al helemaal supercontent.