Greet Minnen en Magali Kempen verliezen dubbelspel, maar groepswinnaar België stoot door in de Billie Jean King Cup

Minnen zorgt voor groepswinst

Greet Minnen heeft de confrontatie met Hongarije in de Billie Jean King Cup in een definitieve plooi gelegd. De 27-jarige Kempense versloeg in het tweede duel van de middag Anna Bondar, in het verleden haar vaste dubbelpartner, in twee korte sets (6-1 en 6-2).



Dankzij de zege van Minnen is België (ITF 18) zeker van de eindwinst in poule C van de regionale zone Europa/Afrika. Hongarije (ITF 28) strijdt vrijdag om de tweede plaats met Griekenland (ITF 39).



In het afsluitende dubbelspel tegen Hongarije ontmoeten Minnen en specialiste Magali Kempen later woensdag nog Timea Babos en Fanny Stollar.