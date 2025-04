"Genieten van élk moment dat ik nog heb": het verhaal van Jilke (18), die ondanks terminale kanker inspiratiebron is

Ze liet een blijvende indruk na in Vive le Vélo, leve de Ronde. Jilke Michielsen was goed op weg een Belgische topper in het peloton te worden, tot terminale botkanker haar koers helemaal wijzigde. De diagnose betekende een abrupt einde van haar carrière. Toch blijft de 18-jarige hoop en vreugde uitstralen. "Ik wil positieve boodschappen delen", vertelt Jilke haar verhaal.

Ze verzamelde al (Belgische) titels op de weg, in het tijdrijden en op de baan. De wielerwereld lag aan de voeten van de 16-jarige Jilke Michielsen. Tot ze plots een zware diagnose kreeg te verwerken. "Twee zomers geleden kreeg ik enorm veel last van mijn rug", opende ze donderdag haar verhaal in Vive le Vélo, leve de Ronde. "Dat is een klacht die je moeilijk serieus kunt nemen als wielrenster." Maar de pijn werd een pak heviger. Jilke kon moeilijk op haar zadel blijven zitten, ook in haar benen voelde ze uitstralingspijnen. "Ze leken elk moment van de dag te verzuren. Dan voel je dat er iets niet goed zit. Daarna volgden de scans ..."

Jilke (l) genoot met volle teugen van haar prille carrière als wielrenster.

Vasthouden aan positieve boodschap

De diagnose? Botkanker, het zeldzame Ewing-sarcoom. Haar wereld stond stil. Jilke wist niet hoe goed ze zou kunnen genezen van de ziekte. En of ze überhaupt ooit nog profrenster zou kunnen worden. In de zomer van 2024 komt het verlossende nieuws dat ze kankervrij is. Voor even, want de ziekte zou begin dit jaar terugkeren. Dit keer krijgt onze inmiddels 18-jarige landgenote te horen dat de chemo enkel nog kan afremmen. En dus niet langer genezen. "5 minuten zit je daar zonder iets te zeggen", deelde Jilke haar reactie op Instagram. Maar haar hoofd laten hangen? Neen, dat wilde ze niet. "Ongeloof over hoe dit kan, maar vastberaden dat ik er alles aan ga doen om het tegen te houden."

Ik zit nu aan mijn 4e dag chemo van 5 dagen op een rij. Jilke Michielsen

Nu leeft Jilke van chemokuur naar chemokuur. Zo ook voor en na haar passage in Vive le Vélo. "Ik zit nu aan mijn 4e dag van 5 op een rij", vertelde ze donderdag. "Het is pittig. Al valt de vermoeidheid nog mee. Misschien komt het ook door de adrenaline van hier te zijn." Want ondanks dat ze nooit zelf een profcarrière zal hebben, blijft Jilke de wielerwereld gepassioneerd volgen. "Al van mijn 10e rijd ik op een fiets. Mijn twee broers koersten, dus zo ben ik er ingerold. Die competitie en het sociale gebeuren rond de koers mis ik enorm." Toch zei ze ook dát met een glimlach.

Jilke straalt levensvreugde uit. "Ik zie je enthousiasme en bewonder die. Wat zijn je doelen nog?", vroeg Karl Vannieuwkerke. "Genieten van elk moment dat ik nog heb. De kansen die ik krijg wil ik zo veel mogelijk benutten. Ik wil positieve boodschappen delen. Je mag niet zomaar opgeven en je hoofd laten hangen", klonk haar stellige repliek. Even twijfelde ze zelfs om haar ingangsexamen geneeskunde af te werken. "Al zijn er dingen die ik liever zou doen dan nu achter mijn boeken kruipen." Zoals zondag. Dan stapt Jilke in de wedstrijdwagen van de Ronde om de koers helemaal voorin te volgen. Een van de momenten waar ze moed uit put. "Iedereen zaagt wel eens en dat is terecht", opende ze haar slotakkoord. "Dat deed ik bijvoorbeeld ook over een training in de regen. Die zou ik zo opnieuw willen doen." Hopelijk komt er na haar regen nog veel zonneschijn.

Jilke deelde de diagnose op Instagram:

