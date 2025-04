Thomas Detry is vierde Belg ooit op de Masters: "Kan voor de prijzen meespelen"

"Het is ongelooflijk om hier de Masters te kunnen spelen, echt een droom die uitkomt. Hier op de fairway staan is een speciale ervaring."

"In de laatste drie majors die ik speelde, werd ik dertiende, veertiende en vierde. Dat geeft vertrouwen. Ik sta waar ik wil staan en heb al bewezen dat ik de beste spelers in de wereld aankan."

Detry is de vierde Belg in de geschiedenis die voor de Masters uitgenodigd werd. Enkel Flory Van Donck (32e in 1958), Nicolas Colsaerts (73e in 2013) en Thomas Pieters (4e in 2017, 58e in 2018, 85e in 2022 en 48e in 2023) gingen hem voor.

Donderdag om 10u37 (16u37 in België) begint Detry aan zijn toernooi.