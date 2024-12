Wout van Aert tast in duister voor eerste cross: "Afwachten of ik Mathieu van ver of dichtbij zal zien rijden"

vr 27 december 2024 11:45

Na een lange knierevalidatie en tussendoor nog een buikgriepje staat Wout van Aert vrijdag in Loenhout voor zijn eerste cross van deze winter. Onze landgenoot blikt enthousiast vooruit, maar houdt alle druk af. "Ja, er is onzekerheid. Maar dit is een eerste stap in de opbouw na een moeilijke periode."

"Het voelt vertrouwd." Wout van Aert kon een glimlach vrijdag toch niet onderdrukken bij zijn aankomst in Loenhout. Onze landgenoot staat er voor zijn eerste cross van deze winter en zijn eerste koers tout court sinds zijn zware val in de Vuelta. "Het is eind december, een beetje mistig", luidde het poëtisch. "Of het ook crossweer is? Dat weet ik niet. Het zal modderig worden, dat denk ik wel. Het ligt overal nat in de streek. Maar ik ben benieuwd." Van Aert liep in september in Spanje een zware knieblessure op, die hem lang van de fiets hield. Hij tast in Loenhout dan ook vooral in het duister over zijn vorm. "Ik stel me de vraag ook hoe goed ik al ben. Ik heb minder referentie dan anders. Ik hoop straks alvast een beter antwoord te hebben." "Dat er onzekerheid is? Ja, maar dat stoort niet. Dit is een eerste stap in de opbouw na een moeilijke periode. De knieblessure was ernstiger dan gedacht en dan naar buiten toe opviel." "Ik verwacht zeker niet dat het zoals andere jaren makkelijk zal gaan. Maar je kan het altijd moeilijk inschatten voor de wedstrijd is gereden."

De knieblessure is voor 95 procent opgelost, daar zal ik niets van voelen. Ik zal eerder mijn conditionele achterstand voelen. Wout van Aert

Van Aert verwacht alvast geen hinder meer te ondervinden van die vermaledijde knie. "De blessure is voor 95 procent opgelost, daar zal ik niets van voelen. Ik zal eerder mijn conditionele achterstand voelen, die ik stilletjes aan het wegwerken ben."

"Ik kan het namelijk niet aanraden om twee maanden in de zetel te liggen", ging hij in op zijn herstel. "Daarom had ik veel kilometers nodig om een aanvaardbaar niveau te halen. Dat heb ik zeker gevoeld."

"Ik kijk naar mezelf vandaag. Ik heb er veel zin in, maar ik kan geen concrete verwachtingen uitspreken."

Hét duel of niet?