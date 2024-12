Na de "oorlogswond" deelt trainingsmakker hoe goed Van Aert straks kán zijn: "Wout wordt er zeker niet afgelopen"

vr 27 december 2024 06:24

Zelfs Wout van Aert weet niet hoe goed hij vrijdag zal zijn bij zijn eerste cross. Het offseason van de alleskunner was allerminst ideaal. Zijn val in de Vuelta liet lang zijn sporen na en zal ongetwijfeld een factor blijven. Toch zag Daan Soete met eigen ogen hoe Van Aert toegroeide naar zijn oude vorm: "Na een halfuur kwam zijn ervaring weer bovendrijven."

Geloof het of niet: Wout van Aert werkte afgelopen vrijdag pas zijn eerste crosstraining af. Een week voor zijn grote terugkeer in het veld. "Ja, we zijn toen in de voormiddag in het bos gaan trainen", deelt ooggetuige Daan Soete, met wie Van Aert al jaren op pad trekt. "Dat is altijd het moment om even al je materiaal in orde te brengen. Wout moest weer wat wennen aan de bochten, het zand en die plattere banden. Ik merkte dat het nog niet zo vlot ging als na een drietal crossen." "Maar ik voelde wel: na een halfuur kwam zijn ervaring weer bovendrijven. Het goede gevoel op de fiets zal hij weer te pakken hebben in Mol", grijnst Soete. Een zoveelste mooie comeback na een zware blessure lijkt in de maak.

Van Aert en Soete trekken er al jaren samen op uit.

Van oorlogswond naar loopachterstand

Over zijn techniek maakt niemand zich zorgen. Die waren er wel over de fysieke paraatheid. Welke indruk gaf Van Aert? "Dat de basis zeker oké is", blijft Soete koeltjes. "Wout is altijd snel op een degelijk niveau als hij enkele weken goed kan trainen. Ik voelde meteen dat het tempo nog in zijn benen zit." De stages onder de Spaanse zon bij Visma-Lease a Bike - 2 weken in november, anderhalve in december - deden onze landgenoot meer dan enkel zijn conditie deugd. "Ik denk wel dat de eerste weken na zijn blessure van de Vuelta geen pretje waren. Ik heb zelden iemand zo zwaar geblesseerd gezien zonder breuken op te lopen." Waarna Soete zijn indruk deelt: "Het was bijna een oorlogswond."

Aan zijn tempo te zien op Strava, lijkt hij er niet al te veel last van te hebben. Daan Soete

De val op zijn knie deed de afgelopen maanden een thema rijzen: de loopachterstand die een struikelblok kan vormen in het veld. Door de impact tijdens het lopen zou Van Aert pas later aan looptrainingen kunnen beginnen zijn. Zou? "Tegen mij heeft hij er alvast niet over geklaagd", knipoogt Soete. "Ik kan wel aannemen dat je een achterstand oploopt na zo'n blessure. Al denk ik wel dat hij dat grotendeels weggewerkt heeft." "Aan zijn tempo te zien op Strava, lijkt hij er niet al te veel last van te hebben. Hij gaat er zeker en vast niet afgelopen worden."

Zijn val in de Vuelta gooide roet in het eten van Van Aert zijn offseason.

Geen woord over Van der Poel

Ook niet door Mathieu van der Poel? Bij deze is de naam van de eeuwige concurrent gevallen. Soete snapt de vraag, maar weigert het duelvuur aan te wakkeren: "Wout zal zich vooral meten aan zijn gevoel in de cross. Hoe diep kan hij gaan en hoe snel herstelt hij na een zware inspanning?" Een woord over de wereldkampioen is er nog niet gerept op training. "Dat doet hij nooit. Hij is ervaren genoeg om met zichzelf bezig te zijn. Het terugkeren van die blessure is al lastig op zich. Dan moet je je niet druk maken om iemand anders."

Voorbereiden? Van Wout en Mathieu wordt telkens iets verwacht in het veld. Daan Soete