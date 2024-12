Wout van Aert keert terug naar "eerste liefde": "Maar het is een vraag hoe competitief ik zal zijn"

vr 20 december 2024 09:29

Maandag begint hij aan zijn afgeslankte veldritwinter: Wout van Aert (30) pikt de draad op in Mol. Van Aert heeft zelf in een vooruitblik van zijn team al de verwachtingen getemperd, bij zijn sponsor Red Bull doet hij dat nog eens. "Al staat het buiten kijf dat ik er heel veel zin in heb."

Tenzij er nog gesleuteld wordt, zal Wout van Aert de komende weken 6 crossen op zijn bord leggen. Maandag zet hij in Mol zijn mes en vork in zijn eerste gerecht. "Mijn voorbereiding is zeker anders gelopen dan ik had gehoopt", deelt Van Aert in een interview met zijn persoonlijke sponsor Red Bull. "Ik heb heel lang moeten focussen op mijn revalidatie. Zelfs nu ben ik nog bezig om mijn rechterbeen even sterk te krijgen als mijn linkerbeen." "Daardoor is er natuurlijk minder tijd om specifieke veldritaspecten te trainen. Het is op zich dus ook een vraagteken hoe competitief ik zal zijn. Maar dat ik er heel veel zin in heb, dat staat buiten kijf."

Soms – zeker als je geblesseerd bent – flitst er wel eens door je hoofd om het eens een winter wat rustiger aan te doen. Maar bij de gedachte alleen al … Wout van Aert

Van Aert begint aan zijn 11e crossseizoen als prof. "De laatste jaren veranderde er niet veel omdat ik veldrijden op een veel beperktere manier beoefen dan vroeger." "Maar het is voor mij echt een ritueel om in de winter dat veld in te duiken en zo die periode te overbruggen. Soms – zeker als je geblesseerd bent – flitst er wel eens door je hoofd om het eens een winter wat rustiger aan te doen. Maar bij de gedachte alleen al …" "Dan kriebelt het eigenlijk al te veel dat ik het toch niet wil missen. Het is mijn tweede natuur, mijn eerste liefde waar ik altijd naar terugkeer.”

Wout van Aert hervat na zijn val in de Vuelta.

Spiermassa

Van Aert heeft de voorbije weken vooral in Spanje hard gewerkt om weer in vorm te geraken. Zijn lichaam ziet er in het veld ook een tikkeltje anders uit dan tijdens het wegseizoen. "Ik denk dat ik meer spiermassa heb, ja. Niet specifiek door het veldrijden, maar wel door de revalidatie en de vele uren in de fitness en bij de fysio." "Het veldrijden vraagt veel meer een sterk lijf van kop tot teen en niet alleen de benen natuurlijk. Het is altijd een beetje anders dan op de weg."

Door de tegenslagen die ik gehad heb, is het realistisch om in het voorjaar mijn beste niveau te halen, maar misschien nog niet nú meteen. Wout van Aert