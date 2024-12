Is het puntje van jouw stoel al ingesmeerd? Het wordt vandaag de plek waarop je het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld zult beleven. Om je optimaal voor te bereiden op de 4 clashes dit seizoen, kropen wij de tijdcapsule in naar vorig jaar. In de modder, op het zand en steeds met onversneden klasse: geniet van de 7 duels!