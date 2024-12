Helderziende Vandeputte voorspelde op de bus al zijn eerste WB-zege: "Wou de solo van bij de vrouwen nadoen"

za 21 december 2024 16:59

Twee identieke solo's kleurden de crossnamiddag in Hulst. Eerst pakte Marie Schreiber uit met een krachttoer bij de vrouwen, een uur later deed Niels Vandeputte dat kunstje fijntjes over. En dat had hij vooraf al aangekondigd in de bus. "Maar om het dan ook daadwerkelijk zo uit te voeren ...", pufte hij achteraf tevreden.

Wie na de straffe solo van Marie Schreiber nog niet helemaal voldaan was, kreeg vanmiddag een tweede onemanshow voor dezelfde prijs. Niels Vandeputte was heer en meester bij de mannen en pakte uit met een exacte kopie van de vrouwencross. Maar dat was geen toeval, zo bleek achteraf. "Ik zei het letterlijk nog in de bus vlak voor de start", lachte de renner van Alpecin-Deceuninck na zijn allereerste Wereldbeker-zege. "Ik wilde proberen te doen wat Schreiber had gedaan." "Maar om het dan ook daadwerkelijk uit te voeren ... Dat had ik niet meteen verwacht. Het is in elk geval wel een mooie manier om die eerste Wereldbeker-zege te pakken." Zeker omdat Vandeputte geen enkel moment echt in de problemen kwam. "Dit was misschien wel een van mijn beste dagen ooit", klonk het dan ook trots. "Ik reed zowel technisch als fysiek goed vandaag. Ik maakte weinig fouten op een heel verraderlijk parcours. De combinatie van die factoren heeft ervoor gezorgd dat ik het kon afmaken."

Ik had toch eens een goeie cross nodig om wat zelfzekerder te worden en klaar te zijn voor de zware periode die eraankomt. Niels Vandeputte