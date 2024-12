Van start tot finish: solist Niels Vandeputte voert nummertje op en heerst in Hulst

Niels Vandeputte (24) heeft in Hulst zijn eerste Wereldbekerzege bij de profs geboekt. De crosser van Alpecin-Deceuninck stak er in de Nederlandse smurrie met kop en schouders bovenuit. Felipe Orts en Pim Ronhaar eindigden op het podium, Eli Iserbyt werd 4e. Wereldbeker-leider Michael Vanthourenhout kwam na een pechdag niet verder dan de 7e plaats.

Vooral voor Michael Vanthourenhout leverde dat veel frustratie op. De West-Vlaming had de voorbije 3 crossen op zijn naam gezet, maar beging in Hulst - niet zijn favoriete omloop - de ene fout na de andere.

Marie Schreiber had er op dat moment al haar straffe solo opzitten, Niels Vandeputte was al even begonnen aan de zijne. De renner van Alpecin-Deceuninck nam al in de eerste bocht de leiding, 2 rondes verder was zijn bonus immens: een halve minuut op alles en iedereen.

Wie zich deze namiddag in de zetel had geploft voor een dagje veldrijden, kreeg halfweg de mannencross ongetwijfeld een déjà-vugevoel.

Door de vele valpartijen werd de top 5 constant door elkaar geschud. De enige constante vandaag was Vandeputte, die alles onder controle had.

Toch kregen we nog even spanning in Zeeland. Felipe Orts zette zijn turbo aan en nadere in één ronde tot op amper 10 seconden van de eenzame leider.

Maar bij het ingaan van de slotronde was het al duidelijk. De Spanjaard hapte naar adem en had zichzelf opgeblazen. Vandeputte kwam nooit meer in gevaar en werkte - net als Schreiber - zijn solo meesterlijk af.

Voor de 24-jarige Belg was het meteen ook zijn allereerste Wereldbeker-zege. In de achtergrond stelde Orts nog plek 2 veilig, Eli Iserbyt moest in de slotronde nog Pim Ronhaar voor zich dulden.