Jonge Marie Schreiber soleert in Hulst naar eerste wereldbekerwinst

De Luxemburgse Marie Schreiber heeft haar mooiste dag uit haar crosscarrière beleefd: de 21-jarige renster van SD Worx was oppermachtig in de wereldbekercross in Hulst. Ze dook als eerste het veld in, nam snel afstand van iedereen en hield op het eind WB-leider Lucinda Brand en Puck Pieterse zonder problemen achter zich.

"Dit is mijn favoriete cross, dus ik ga me amuseren vandaag."

Aan het woord: Marie Schreiber voor de cross in Hulst vandaag. Niet dat veel mensen opkeken van die opmerking, want iedereen ging ervan uit dat het bij afwezigheid van Fem van Empel gewoon weer een clash tussen Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand zou worden.

Maar Schreiber onderstreepte enkele minuten later wel onmiddellijk dat ze er veel zin in had vandaag. Ze schoot weg als een kanonskogel en dook als eerste het veld in.

Achter haar waren ook de andere jonkies alert. Backstedt en Pieterse volgden goed, Brand en Alvarado bekeken het vanop een afstandje.

Maar al snel zou hen dat zuur opbreken. Want Backstedt en Pieterse kregen ze snel weer in het vizier, maar Schreiber bouwde in een mum van tijd een voorsprong van 30 seconden uit.

Die gaf ze op geen enkel moment meer uit handen, ondanks jaagwerk van het duo Pieterse-Brand. Die derde topfavoriete kwam er vandaag niet aan te pas, Alvarado greep naar de lies.

Brand naderde bij het ingaan van de slotronde nog even, maar 16 seconden kreeg ze niet meer dicht. Een geweldige solo later mocht Schreiber haar handen in de lucht steken, Brand won het gevecht om de tweede plek van Pieterse.

De zege is trouwens ook nog goed voor een opvallende statistiek: voor het eerst sinds 2021 wint nog eens een renster die niet uit de Lage Landen komt een Wereldbeker-cross. Straf.