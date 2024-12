Organisator Grote Prijs Rik Van Looy verrast door het nieuws: "Vorige week bespraken we nog de volgende editie"

wo 18 december 2024 11:41

Vandaag is koers de belangrijkste bijzaak. Het overlijden van Rik Van Looy kwam onverwacht, zelfs voor mensen in zijn kring. Zo ook voor Pieter Van Genechten, organisator van de GP Rik Van Looy. "Hij wist altijd heel goed wat hij wilde", vertelt hij over het engagement van de wielerlegende in zijn koers.

"Het nieuws van zijn overlijden is absoluut een verrassing, vorige week ben ik nog bij Rik langs geweest om de volgende editie te bespreken." Een vreemde dag is het zeker voor Pieter Van Genechten. De organisator van de Grote Prijs Rik Van Looy verliest zijn grote boegbeeld van de beloftekoers. "Rik was al langer bezig om plannen te maken, opdat we konden doorgaan als hij er niet meer zou zijn. Maar toch, er was niets dat dit aankondigde", vertelt Van Genechten. Hij werkte sinds 2018 samen met de Belgische wielerlegende: "Hij had een enorm sterk karakter en wist heel goed wat hij wilde met zijn GP. Ik kende hem nooit als coureur, maar kan me voorstellen dat die mentaliteit van hem de Keizer maakte."

Ik ben Rik dan ook dankbaar voor al die keren dat hij erop stond om er te zijn en de start te geven. Pieter Van Genechten

In het begin liet Rik Van Looy de organisatie nog wat begaan, maar na enkele geslaagde edities, raakte hij enorm betrokken. "Hij wilde absoluut dat de koers elk jaar gereden werd. Ook al is het niet altijd even makkelijk om budgetten en vrijwilligers te vinden. Zelf is hij er tot de laatste dag voor gegaan." Dus is de motivatie om de eerste editie na zijn overlijden - in september 2025 - een mooi eerbetoon te laten vormen groot. "Sowieso", beaamt Van Genechten. "Ik ben Rik dan ook dankbaar voor al die keren dat hij erop stond om er te zijn en de start te geven. Hopelijk vinden we vrijwilligers met diezelfde drive om het dit jaar rond te krijgen." "Maar dat hij er niet meer zal zijn, wordt absoluut een gemis. Zijn persoon, zijn karakter en zijn verhalen waren steeds onnavolgbaar."