Bijna dag op dag één jaar geleden: het laatste grote interview met "keizer" Rik Van Looy

Net geen 91 is hij geworden: Rik Van Looy, een van de grootste wielerkampioenen die ons land ooit gekend heeft. Bijna dag op dag één jaar geleden gaf hij zijn laatste grote interview, op zijn 90e verjaardag. Het eerbetoon dat er destijds bij hoorde, ontroerde hem danig. "Dit blijft in mijn keel zitten", sprak Van Looy. Lees en bekijk hier ons interview van een jaar geleden met de Keizer van Herentals.

474 koersen won Rik Van Looy in zijn carrière, die zich uitstrekt van de jaren 50 tot en met het prilste begin van de jaren 70.



Een greep uit zijn bijna eindeloze palmares: als eerste won hij alle wielermonumenten minstens één keer, 11 stuks in totaal. Hij werd ook 2 keer wereldkampioen, maar is misschien het bekendst van 'het verraad van Ronse', toen "helper" Benoni Beheyt hem een 3e titel afsnoepte.

"Al die koersen waarover nu nog gesproken wordt, dat is al van 50-60 jaar geleden", stelt de nog altijd kranige Van Looy anno 2023 vast. "Dat toont aan dat ik toch al een tijdje hier ben."