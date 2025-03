Soren Waerenskjold, Omloop-winnaar en coureur met een geweten die niet meereed in Saudi-Arabië: "Loon mag niet alles bepalen"

za 1 maart 2025 23:23

Hij verraste (zowat) Jan en alleman in Ninove, maar Soren Waerenskjold is natuurlijk geen nobele onbekende. De 24-jarige Noor bokst jaar na jaar een steeds rijkere carrière in elkaar, maar daarbij verliest hij zijn ethische principes niet uit het oog. Zo paste het goudhaantje van Uno-X onlangs nog voor de AlUla Tour in Saudi-Arabië.

In 2022 was hij nog de boeman van Alec Segaert. Op het WK tijdrijden in Wollongong was Soren Waerenskjold 17 seconden sneller dan onze zilveren landgenoot bij de beloften. Er werd danig aan de mouw getrokken van Waerenskjold, die het project van Uno-X echter trouw bleef. Bij het ProTeam stak hij de voorbije jaren meermaals zijn neus aan het venster. Zo won hij vorig jaar de Ronde van België en ook in de Saudi Tour schoot hij in 2023 en 2024 telkens in de roos. Een derde ritzege op een rij kwam er enkele weken geleden niet in Saudi-Arabië, want voor deze editie van de AlUla Tour stuurde Waerenskjold zijn kat.

Ik wil de juiste ethische keuze maken en niet alles laten bepalen door mijn loon. Soren Waerenskjold

Niet omdat de Saudische rittenkoers niet in zijn planning paste, wel uit ethische en morele principes. Het Saudische regime en hun politiek om hun bedenkelijke reputatie op te poetsen met sportevenementen, zint Waerenskjold niet meer. "In mijn thuisland Noorwegen is er weinig begrip voor dit regime", legde hij zijn afzegging uit bij TV2. "Ik wil de juiste ethische keuze maken en niet alles laten bepalen door mijn loon. Dat heb ik ook aan mijn ploeg gezegd en zij tonen respect", aldus de Noor. Wat Uno-X ook liet blijken. "We aanvaarden zijn standpunt. Wij hebben er ook over nagedacht, maar we steunen de organisatie en niet het regime."

Vorig jaar kon Soren Waerenskjold nog zegevieren in de AlUla Tour.

ASO