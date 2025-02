"Plots kwam Duitse herder op me afgestormd": José De Cauwer deelt trainingsanekdote en verrassend resultaat in Omloop

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: de Omloop Het Nieuwsblad.

We draaien de teletijdmachine 50 jaar terug in de tijd. De jonge en guitige profrenner José De Cauwer staat als helper aan de start van de Omloop Het Volk.

"En neen, het was niet omdat zij verkeerd gereden waren", lacht José. "Maar het was eigenlijk ook niet mijn bedoeling om voor die mannen te eindigen."

En zo staat José De Cauwer (3e) in de uitslag van de Omloop 1975 voor eeuwig boven Roger De Vlaeminck (4e) en Eddy Merckx (5e).

Maar toen de schifting werd gemaakt in de zone van de waarheid, was niet Kuijper maar wél José mee met de favorietengroep.

De Cauwer werd 3e in de Omloop.

In de herfst van zijn carrière beleefde José nog een schrikmomentje tijdens een training voor de start van het seizoen.

"Ik zat in een moeilijke periode en was minder tevreden met mezelf. Op een bepaalde dag besliste ik om heel vroeg in de ochtend mijn training af te werken."

Na een lange training van meer dan 6 uur, zat José naar eigen zeggen piepedood. "Had iemand me toen 5.000 Belgische frank gegeven, dan nog had ik geen sprintje getrokken."