wo 18 december 2024

BEKIJK: De beste momenten uit de carrière van Rik Van Looy

Rik Van Looy, de "Keizer van Herentals" overleed op 90 jarige leeftijd. Met 367 overwinningen op de weg moet hij enkel de allergrootste, Eddy Merckx, voor zich dulden. Wij zetten enkele van de grootste momenten uit z'n carrière even op een rij.

Eerste wereldtitel in 1960

Op het WK in Leipzig, in het toenmalige Oost-Duitsland, verslaat de 26-jarige Rik Van Looy de Fransman André Darrigade en ploegmaat Pino Cerami in de sprint op de Sachsenring . Voor Van Looy is het z'n eerste regenboogtrui.

Tweede wereldtitel in 1961

Op het wereldkampioenschap van 1961 in het Zwitserse Bern komt het opnieuw tot een groepssprint. Rik Van Looy versloeg de Italiaan Defillipis en Raymond Poulidor. De streep had geen meter verder moeten liggen want enkele seconden na de sprint klapte de achteras van de fiets van Van Looy door z'n frame. Geluk voor de "Keizer Van Herentals".

Trilogie in 1962

In 1962 maakt Rik Van Looy een eerste huzarenstukje klaar. Hij slaagt er als eerste in om de 3 "kasseiklassiekers": Gent-Wevelgem, De Ronde Van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in hetzelfde jaar te winnen. Iets wat enkel Tom Boonen hem in 2012 zal na doen. Hij won ook als eerste ooit alle 5 de monumenten: Milaan-Sanremo, De Ronde van Vlaanderen, Parijs Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en De Ronde van Lombardije. Enkel Merckx en Roger De Vlaeminck deden hem dat na.

De ontgoocheling op het WK van 1963