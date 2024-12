Ademola Lookman, ploegmakker van Charles De Ketelaere, uitgeroepen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar

De Nigeriaanse aanvaller Ademola Lookman (27) is maandagavond verkozen tot Afrikaans Voetballer van het Jaar in Marrakesh. Hij loodste Charles De Ketelaere en Atalanta naar Europa League-winst en speelde met zijn thuisland de finale van de Africa Cup.

Net als vorig jaar gaat een Nigeriaan aan de haal met de trofee voor beste Afrikaanse voetballer van het afgelopen jaar. In 2023 was het nog ex- Charleroi-spits Victor Osimhen die verkozen werd, dit jaar valt Ademola Lookman in de prijzen.

Straf, want voor dit jaar haalde de aanvaller van Atalanta zelfs nooit de top 3. Maar in 2024 ging Lookman meermaals aan het toveren en speelde hij een ijzersterk seizoen.

Zo bezorgde hij Charles De Ketelaere en Atalanta de Europa League met een hattrick in de finale tegen Leverkusen. Ook op de Africa Cup haalde Lookman de finale, al verloor Nigeria die uiteindelijk van Ivoorkust.

Dit seizoen is de in Londen geboren Afrikaan opnieuw lekker op dreef met 11 goals tot dusver.

In de stemming haalde hij het van de Marokkaan Achraf Hakimi, die net als vorig jaar op plek 2 strandde. Dortmund-spits Serhou Guirassy (Guinee) werd derde, ex-Union-winger Simon Adingra (Ivoorkust) viel net naast het podium.

Bij de vrouwen ging de trofee naar Barbra Banda uit Zambia. Zij troefde de Marokkaanse aanvalster Sanaa Mssoudy en de Nigeriaanse keepster Chiamaka Nnadozie af.