Neuville blijft met beide voeten op de grond na sterke dag: "Als we WK winnen, is er nog tijd zat om te vieren"

za 23 november 2024 14:33

Een scheve situatie ziet er plots weer een pak rooskleuriger uit. Thierry Neuville schoof op de voorlaatste dag van de Rally van Japan op naar plek 7 en grabbelde zo virtueel 4 punten. Als hij er morgen nog 2 pakt, mag hij zich eindelijk wereldkampioen noemen. "Het doel is heel duidelijk, het zou een droom zijn", blikte onze landgenoot vandaag vooruit.

Wie had dit gedacht na de ellende van gisteren? Thierry Neuville heeft de titelstrijd weer een stuk meer naar zijn hand gezet en heeft nog amper 2 punten nodig om zich de WK-kroon toe te eigenen. "Mag ik je al feliciteren?", grapte onze man ter plekke Sammy Neyrinck dan ook. Maar zweven doet onze Duitstalige landgenoot niet. "Dat zou nog wat vroeg zijn", wuifde hij het voorstel meteen weg. "Maar over het algemeen moeten we wel tevreden zijn met vandaag. De snelheid zat goed en we konden terugslaan tot P7, iets wat vanochtend eigenlijk niet echt realistisch was." "Het levert ons belangrijke punten op", weet Neuville ook. "We nemen die 4 stuks mee en dan moeten we zien hoe het morgen verloopt. Het wordt sowieso weer moeilijk, maar we weten wat ons te doen staat." De opdracht is inderdaad simpel: nog 2 punten bijeenschrapen. Met een prestatie als die van vandaag zou dat geen probleem mogen zijn. "Want over de hele dag hadden we dezelfde snelheid als Ott Tänak (zijn titelconcurrent, red.). Op een tiende na waren we even snel." "En Ott staat aan de leiding, dus los van het probleem van gisteren hadden we hier volgens mij echt een superweekend kunnen hebben."

Wij zullen minder risico's kunnen nemen dan de concurrentie, maar moeten toch punten zien te rapen. Thierry Neuville

Het is duidelijk: de hoopgevende prestatie van vandaag heeft de Belg deugd gedaan. Toch blijft hij op zijn hoede voor morgen. "De Toyota's hebben niets meer te verliezen en zullen hard aanvallen om de constructeurstitel te grijpen. En ook Ott heeft eigenlijk niet meer zo veel te verliezen. Wij zullen minder risico's kunnen nemen, maar moeten toch punten zien te rapen." Zorgt dat dan niet voor druk? "Vandaag waren we zo gefocust op ons werk door onze situatie, we moesten toch enkele punten kunnen inlopen. Daardoor hebben we helemaal niet aan morgen gedacht." "Maar morgen zal er inderdaad nog wel wat extra druk zijn. En tegelijk ook wat "Vorfreude"", zoals dat met een heerlijk Duits woord heet. "Een beetje opgewondenheid, want we geloven dat we hier kunnen winnen." "Maar we moeten met beide voeten op de grond blijven en geconcentreerd beginnen aan de nieuwe dag. Het doel is alvast heel duidelijk en het zou een droom zijn." "Ik mag me niet laten beïnvloeden en zal gewoon mijn ding doen. Als we zouden winnen, is er daarna nog tijd zat om te vieren."

Dromen mag