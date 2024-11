Wereldtitel na straffe remonte plots weer binnen handbereik? Dit moet Thierry Neuville doen om WK te winnen

Een moeilijke dag in Japan had de titelkansen van Thierry Neuville een fikse knauw gegeven, maar na bijna alle ritten op zaterdag is alle hoop terug. Onze landgenoot knokte zich in amper 6 ritten nog naar 4 punten.

Een gouden opmars, zeker als je weet dat Neuville over het hele weekend heen sowieso voldoende heeft aan 6 stuks. Het puntensysteem in het WK rally is bovendien zo opgesteld dat een rijder ook op zondag nog voldoende punten kan sprokkelen.



Zijn ploegmaat en titelrivaal Ott Tänak blijft voorlopig wel aan de leiding en is mogelijk op weg naar de maximale buit van 30 punten. Het doel is dus duidelijk: nog 2 punten rapen in Japan.