Hulp uit onverwachte hoek: verdwaald busje rijdt parcours op en schenkt Neuville zo mooie bonus in klassement

Deze bonus had Thierry Neuville wellicht niet ingecalculeerd. In rit 12 van de Rally van Japan verscheen plots een busje op het parcours. De organisatie kon niet anders dan ingrijpen, waardoor Neuville liefst 40 seconden tijd goedmaakte op enkele mannen die op dat moment vlak voor hem stonden in het klassement.

Van een meevaller gesproken. Na alle miserie op vrijdag waren de goden Thierry Neuville zaterdag duidelijk gunstiger gezind.

Onze landgenoot was uitstekend begonnen aan de derde dag - met zelfs al winst in rit 11 - en kreeg in rit 12 nog een extra duwtje in de rug. Al kwam dat duwtje wel uit onverwachte hoek.

Een busje verscheen plots in volle vaart op het parcours. De verbijstering bij de mensen langs de weg was groot, de organisatie moest uiteraard meteen optreden voor de veiligheid.

Zo werd de stage uiteindelijk stopgezet. Neuville had op dat moment al zijn rit afgewerkt, enkele concurrenten hadden dat nog niet gedaan. Zij kregen allemaal een normtijd toegekend - een resultaat gebaseerd op eerdere tijden.

Titelconcurrent Ott Tänak maalde er niet om en liep zo nog wat uit op onze landgenoot, maar enkele andere piloten die vlak voor hem stonden in het klassement, kregen wel heel wat tijd aangesmeerd. Sommigen verloren zelfs net iets meer dan 40 seconden op onze landgenoot.

Een welgekomen bonus voor Neuville na alle pech van gisteren. Hij wipte er meteen enkele plekken mee naar boven in de ranking. Helpt het hem straks ook nog om die felbegeerde wereldtitel op zijn naam te zetten?