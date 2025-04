Wisselvallige Zizou Bergs geeft bonus weg in tiebreak en sneuvelt in kwartfinales in München na tweesetter

Zizou Bergs (ATP-50) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het ATP-toernooi in München. Op het Duitse gravel speelde de Belg met te veel ups en downs tegen de Hongaar Fabian Marozsan (ATP-77). In de laatste tiebreak verloor Bergs zes punten op rij, wat voor frustraties zorgde.

Een kleine twee weken na hun vorige ontmoeting in de kwalificaties van het Masters-toernooi in Monte Carlo stond Zizou Bergs opnieuw tegenover Fábián Marozsán. De Hongaar leek nog te teren op die overwinning, want hij kende een vliegende start.

Met een vroege break legde hij de basis voor setwinst. Bergs, die vrij veel fouten maakte, kon daar geen enkel breakpunt tegenover zetten en verloor zo de eerste set: 6-3.

Onze 25-jarige landgenoot toonde wat beterschap in set 2 en liep al snel uit tot 1-3. Meteen counterde Maroszan wel met een makkelijke break. Een duidelijk gefrustreerde Bergs gooide zijn tennisracket weg.

Het was (nog) geen begin van een ineenstorting. Bergs hield stand in een evenwichtige set, al moest hij wel enkele cruciale breakpunten wegwerken

tegen de Hongaar, die iets strakker de ballen raakte.

Een tiebreak moest voor de beslissing zorgen en daarin kwam Bergs snel op 1-4. Tot een derde set kwam het niet, want de Belg ging opnieuw enkele keren in de fout en Maroszan pakte uit met een straffe redding op een smash van Bergs.

Zo sneuvelt Bergs - die ook na de laatste gemiste bal nog wild mepte met zijn racket - net als Goffin in de kwartfinales van het ATP-toernooi in München.